ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الخلود والأهلي في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2022-23؟

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الخلود والأهلي في الجولة العشرين من منافسات دوري الدرجة الأولى السعودي 2022-23

يستضيف ملعب نادي الحزم في مدينة الرس، مباراة الخلود والأهلي، والتي تقام ضمن الجولة 20 من منافسات موسم 2022-23 من دوري يلو، الدرجة الأولى السعودي.

الأهلي فقد صدارته لترتيب دوري يلو، بعدما سقط في خسارة ثقيلة أمام الأخدود في الجولة الماضية بنتيجة 4-1، ليتراجع إلى المركز الثالث بفارق الأهداف عن الأخدود والحزم، الأول والثاني على الترتيب، حيث يملك الثلاثي 37 نقطة بالإضافة إلى الفيصلي الرابع.

وعلى الجانب الآخر، فقد تعادل الخلود أمام الرياض بهدف لمثله في الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى 25 نقطة في المركز التاسع في جدول ترتيب دوري يلو.

جدول مباريات الأهلي في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2023 والقنوات الناقلة

ونستعرض معًا في هذا التقرير كيفية شراء تذاكر مباراة الخلود والأهلي، وما هي الأسعار وغيرها؟.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الخلود والأهلي في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23؟

أعلن نادي الخلود رسميًا عن طرح تذاكر مباراته أمام الأهلي في الجولة 20 من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23 عبر منصة "مكاني" ولا يوجد طريقة أخرى لشراء التذاكر.

عند الدخول إلى الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.

اضغط هنا للدخول إلى رابط حجز تذاكر مباراة الخلود والأهلي

ما هي أسعار تذاكر مباراة الخلود والأهلي في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23؟

تبدأ أسعار التذاكر في مباراة الخلود والأهلي من 30 ريال سعودي وتصل إلى 500 ريال سعودي:

الفئة السعر عوائل (الخلود) 30 ريالًا سعوديًا عوائل (الأهلي) 30 ريالًا سعوديًا أفراد (الخلود) 30 ريالًا سعوديًا أفراد (الأهلي) 30 ريالًا سعوديًا المنصة 500 ريال سعودي

ما هو موعد مباراة الخلود والأهلي في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي؟

موعد مباراة الخلود والأهلي والتي تقام ضمن الجولة 20 من منافسات دوري يلو 2022-23 هو يوم الثلاثاء 7 فبراير 2023 على ملعب نادي الحزم في مدينة الرس.

وتنطلق صافرة البداية في السادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مصر.