أخبار الأهلي اليوم | إصابة المهاجم قبل "الرائد"، وخطوة ذكية لحماية اللاعبين من الحكام

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 6 ديسمبر 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 6 ديسمبر 2023

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إصابة مهاجم الأهلي قبل مواجهة الرائد

تعرض هيثم عسيري مهاجم الأهلي لإصابة بشد عضلي خلال تدريبات الأمس في النادي الأهلي استعدادًا لمواجهة الرائد يوم السبت القادم في الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي.

عسيري لم يستطع إكمال المران وقد توجه للعيادة للعلاج، ولم يتضح بعد موقف اللاعب من مواجهة الرائد، حيث سيعتمد الأمر على مدى استجابته للعلاج خلال الأيام القادمة.

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