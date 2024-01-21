أخبار الأهلي اليوم | إدوارد ميندي ينتفض ضد العنصرية ورياض محرز يهاجم منتقديه

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الأحد الموافق الـ21 من يناير 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الأهلي السعودي، اليوم الأحد الموافق 21 يناير 2024م، وما يدور حول الفريق.

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لفتة طيبة من حارس مرمى الأهلي تجاه مايك ماينان بعد أحداث مباراة ميلان وأودينيزي

تلقى الفرنسي مايك ماينان حارس مرمى ميلان الكثير من رسائل الدعم بعد الأوقات الصعبة التي عاشها مساء أمس في استاد الفريولي خلال مواجهة أودينيزي ضمن الأسبوع الـ21 من الدوري الإيطالي. (طالع التفاصيل)

"ابقوا خلف هواتفكم وفقط!" .. رياض محرز يسخر من انتقادات الجزائريين له

رد رياض محرز؛ قائد منتخب الجزائر ومحترف الأهلي السعودي، على الانتقادات التي توجه له منذ انطلاق كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023، معربًا عن استيائه وسخريته من مهاجميه. (طالع التفاصيل)

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ولي عهد دبي يرحب بالأهلي

حرص الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم؛ ولي عهد دبي، على الترحيب بالأهلي الذي يقيم معسكره هناك حاليًا.

وحضر ولي عهد دبي مران الراقي الصباحي اليوم، وكتب معلقًا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "حللت أهلًا ووطئت سهلًا".

دوري روشن متوقف حاليًا في ظل ارتباط المنتخب السعودي بالمشاركة في كأس آسيا قطر 2023.

ويستعد الراقي حاليًا لخوض كأس دبي الودي، الذي يشارك به الزمالك المصري، الرجاء المغربي ووهان ثري تاونز الصيني.

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