"ابقوا خلف هواتفكم وفقط!" .. رياض محرز يسخر من انتقادات الجزائريين له

ماذا قال قائد الجزائر عن الانتقادات الموجهة له منذ انطلاق كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023؟

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رد رياض محرز؛ قائد منتخب الجزائر ومحترف الأهلي السعودي، على الانتقادات التي توجه له منذ انطلاق كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023، معربًا عن استيائه وسخريته من مهاجميه.

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محاربو الصحراء لم يحصدوا إلا نقطتين فقط خلال أول جولتين من دور المجموعات بالبطولة القارية، إذ افتتحوا مشوارهم بالتعادل أمام أنجولا (1-1)، ثم أمام بوركينا فاسو (2-2)، وهو ما عرضهم للكثير من الانتقادات.

وبحكم أن محرز هو القائد، بجانب أن التركيز منصب عليه بعد انتقاله للسعودية، كان هو أكثر من تعرض لتلك الانتقادات، خاصةً وأن بعض جماهير بلاده كانت رافضة لخطوة رحيله عن أوروبا للعب في دوري روشن السعودي.

لكن تلك الفئة سخر منها محرز، فقال في تصريحاته لقنوات "بي إن سبورتس" عقب مواجهة بوركينا فاسو بالأمس: "نحن لا نلتفت لما يقال عنا، من يتحدثون ويعتقدون أننا يتعين علينا الفوز في كل مباراة 3-0، دعهم يبقوا خلف هواتفهم وأجهزتهم الخاصة، نحن لا نستمع إليهم على الإطلاق".

يذكر أن منتخب الجزائر يحتل حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد نقطتين، خلف أنجولا وبوركينا فاسو (4 نقاط لكل منهما)، بينما تحل موريتانيا أخيرًا دون أي نقاط.

ولا تزال فرصة محاربي الصحراء في التأهل للدور المقبل قائمة، إذ ينتظرون مواجهة موريتانيا في الجولة الأخيرة في 23 من يناير الجاري.

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