أخبار الأهلي اليوم | أولى الصفقات الشتوية .. وحقيقة عودة عسيري وآل فتيل والعويس

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الخميس، الموافق 29 من ديسمبر 2022، وما يدور حول الفريق.

Shahid

حقيقة عودة عسيري وآل فتيل والعويس إلى الأهلي

كشف الإعلامي الرياضي بندر الزايدي، حقيقة ما تردد خلال الأيام الماضية، حول اقتراب عبد الفتاح عسيري ومحمد آل فتيل ومحمد العويس، من العودة مجددًا إلى النادي الأهلي.

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وكتب الزايدي عبر حسابه على "تويتر" تغريدة جاء فيها: "خرجوا من الأهلي وهو في أشد الحاجة لهم، واليوم يحققون أحلامهم على دكة الاحتياط، طريق العودة مغلق والأهلي سيعود بالأوفياء، وسنراه بشكل مختلف في الموسم القادم".

الأهلي يحسم أولى صفقاته الشتوية

أبرم النادي الأهلي أولى صفقاته الشتوية، وذلك بالتعاقد مع خالد الكعبي جناح نادي نادي الفيحاء، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

وأشار موقع "سبورت 24" إلى أن الأهلي أنهى التوقيع بشكل رسمي مع الجعبي، على سبيل الإعارة، مع خيار التجديد لموسم آخر.

فسخ عقد العويس مع الهلال؟ "لهذا خسر النصر قضيته ضد حمدالله"

انتشرت بعض الأخبار خلال الساعات الماضية، التي تفيد بأن محمد العويس حارس مرمى الهلال، يسعى لفسخ تعاقده مع الزعيم، في ظل جلوسه على مقاعد البدلاء. "اقرأ التفاصيل"

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Shahid