أخبار الأهلي اليوم | النجم المعار يتألق .. وآخر تطورات جابري فيجا

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم السبت 27 أبريل 2024م

SHAHID

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم السبت 27 أبريل 2024م، وما يدور حول الفريق.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

بعد إهانته شعار الهلال .. هكذا تصرف كريستيانو رونالدو مع "قميص" الأهلي!

في عديد المرات.. ظهر الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي؛ وهو "يهين" شعار الغريم الهلالي. "اقرأ التفاصيل"

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

تطورات جديدة في إصابة جابري فيجا .. وموقفه من كلاسيكو الأهلي والهلال

لا تزال جماهير النادي الأهلي السعودي، تترقب "عودة" النجم الإسباني الشاب جابري فيجا، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم، إلى المباريات مجددًا. "اقرأ التفاصيل"

سيدات الأهلي يكتسحن الرياض 8-0

حقق فريق سيدات النادي الأهلي فوزًا ضخمًا على نظيره الرياض بنتيجة 8-0، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدوري الممتاز للسيدات.

وحسم فريق سيدات الأهلي المركز الثاني لصالحهم بعد الجولة 14 والأخيرة، وأيضًا تعثر الشباب منافسه على وصافة الترتيب، بالتعادل أمام الهلال 2-2.

نجم الأهلي المعار يتألق مع الأخدود

تألق ياسين الزبيدي لاعب النادي الأهلي المعار إلى صفوف نادي الأخدود رفقة فريقه، وذلك خلال مباراة الفريق ضد أبها.

ونجح الزبيدي في تسجيل الهدف الثاني في مرمى أبها بالجولة 29 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

SHAHID