تطورات جديدة في إصابة جابري فيجا .. وموقفه من كلاسيكو الأهلي والهلال

مستجدات الحالة الصحية لنجم النادي الأهلي..

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لا تزال جماهير النادي الأهلي السعودي، تترقب "عودة" النجم الإسباني الشاب جابري فيجا، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم، إلى المباريات مجددًا.

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فيجا تعرض للإصابة، خلال مباراة الأهلي والأخدود، ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024؛ حيث يغيب منذ ذلك الوقت، عن المستطيل الأخضر.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، تقلصت احتمالية عودة فيجا البالغ من العمر 21 سنة، إلى الملاعب، عبر مواجهتي ضمك والهلال المقبلتين، ضمن منافسات الدوري.

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الصحيفة كشفت في الساعات الأولى من فجر اليوم السبت، عن استمرار معاناة النجم الإسباني الشاب، من آلامٍ في مفصل القدم.

وأشارت إلى أن الجهاز الفني للفريق الأهلاوي، الذي يقوده المدرب الألماني الشاب ماتياس يايسله، يرفض المجازفة بإشراك فيجا، خشية من تفاقم إصابته.

وسيخضع جابري فيجا، لفحوصاتٍ طبية قبل مواجهة الهلال؛ لحسم موقف مشاركته بصفةٍ نهائية؛ حسب نفس الصحيفة.

جدير بالذكر أن الأهلي سيواجه الهلال، يوم السادس من مايو القادم، في الكلاسيكو المؤجل من الجولة 28 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

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