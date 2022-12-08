أخبار الأهلي اليوم | الفوز في الودية الأخيرة وحديث من القلب لأحمد عيد

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الخميس 8 ديسمبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الخميس، الموافق الثامن من ديسمبر 2022، وما يدور حول الفريق.

الأهلي يختتم ودياته بالفوز أمام أحد

حقق الأهلي اليوم، الفوز أمام أحد، بهدف نظيف، في آخر ودياته قبل العودة لاستئناف مبارياته في دوري يلو.

هدف المباراة الوحيد سجله اللاعب مراد خضري بعد استلام رائع للكرة داخل منطقة الجزاء، وسيطر عليها بشكل مميز، ثم أسكنها الشباك.

خلال هذا التوقف، خاض الراقي ثلاث مباريات بخلاف مواجهة أحد، إذ فاز أمام روضي 5-1، ثم تعادل أمام الخالدية البحريني 3-3، وتعادل أمام الوحدة 0-0.

أحمد عيد: الأهلي جمع جميع الخيرات .. نتمنى عودته لمكانه

تحدث أحمد عيد؛ رئيس اتحاد القدم السابق والعضو الذهبي بالنادي الأهلي، عن حبه لكيان الراقي، مرجعًا الفضل له في محبة الناس له.

وقال عيد في حديثه: "الأهلي جمع الخيرات من جميع أصولها، نتمنى له دوام التوفيق والنجاح، وأنا نراه من حسن لأحسن، آمالنا منعقدة أن نرى هذا الكيان الكبير في مكانه الطبيعي".

"نية هتلر كانت طيبة" .. رد صاعق على تغريدة للنفيعي

نشر ماجد النفيعي رئيس النادي الأهلي السابق تغريدة تتحدث عن النوايا الطيبة، لكنه تلقى ردًا صاعقًا من الناقد الرياضي صالح الطريقي. (طالع التفاصيل)