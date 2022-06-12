"نية هتلر كانت طيبة" .. رد صاعق على تغريدة للنفيعي

رئيس الأهلي السابق يتحدث عن النوايا الطيبة

نشر ماجد النفيعي رئيس النادي الأهلي السابق تغريدة تتحدث عن النوايا الطيبة، لكنه تلقى ردًا صاعقًا من الناقد الرياضي صالح الطريقي.

النفيعي متهم من إعلام وجمهور الأهلي بالوقوف خلف هبوط الفريق لدوري الدرجة الأولى السعودي بنهاية الموسم الماضي، وقد كتب اقتباسًا من الدكتور مصطفى محمود عبر تويتر، جاء فيه "لا شيء يعادل النية الطيبة. افعل ما تشاء واتركهم يفهمونك كما يشاؤون".

الطريقي رد عليه بالتأكيد على أن جل من ارتكب الكوارث كانت نيته جيدة، وأضاف "حتى الكوارث ترتكب بنوايا طيبة، فالطغاة أرادوا جعل العالم أفضل. لهذا العقلاء لا يعنيهم هل كانت نوايا هتلر طيبة أم كانت شريرة؟ بل يعنيهم نتائج ما فعله، وهل حقق مصالح ألمانيا أم دمرها؟".

أضاف "أخيرًا، ما الذي استفاده محبي الأهلي من نواياك الطيبة سوى هبوط فريقهم للدرجة الأدنى؟".

حتى الكوارث ترتكب بنوايا طيبة، فالطغاة أردوا جعل العالم أفضل.

لهذا العقلاء لا يعنيهم هل كانت نوايا هتلر طيبة أم كانت شريرة؟

بل يعنيهم نتائج ما فعله، وهل حقق مصالح ألمانيا أم دمرها؟

أخيرا،،

ما الذي استفاده محبي الأهلي من نواياك الطيبة سوى هبوط فريقهم للدرجة الأدنى؟

دوك🌹 https://t.co/Rp274xZRDa — صالح الطريقي (@saleh_alturigee) December 6, 2022

يُشار إلى أن النفيعي استقال من منصبه بعد أسابيع قليلة من انطلاق الموسم الجاري نتيجة البداية الكارثية للأهلي في دوري يلو.