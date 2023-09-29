أخبار الأهلي اليوم | السبب الحقيقي لـ"اعتزال" المسيليم .. واعترافات الديني الخطيرة

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الجمعة 29 من سبتمبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الجمعة الموافق الـ29 من سبتمبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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بعد اللفظ الخارج .. المسيليم يوضح سبب اعتزاله الحقيقي!

حارس مرمى النادي الأهلي السابق، على توضيح سبب اعتزاله كرة القدم، متحدثًا عن الشخص الذي تسبب في هذا الأمر، مُشيرًا إلى أنه لا يقصد من حديثه الأخير الحديث عن كيان الراقي بل يقصد شخص فقط (طالع التفاصيل).

على طريقة الاتحاد.. تغيير ملعب مباراة الأهلي والفيحاء

على غرار ما حدث مع الاتحاد.. من المتوقع أن يخوض النادي الأهلي، مباراته الأخيرة في دوري روشن السعودي 2023-2024، أمام مستضيفه الفيحاء، في العاصمة "الرياض".

ووفقًا لصحيفة "الجزيرة"، ستقام المباراة بين الأهلي والفيحاء، في الرياض؛ بسبب عدم وجود مطار في المجمعة.

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مسؤول أهلاوي سابق "يشمت" في عبد الرحمن غريب بعد الانتقال إلى النصر .. ويورط ماجد النفيعي

خرج محمد الديني، نائب رئيس النادي الأهلي السعودي الأسبق، عن صمته بشأن عديد الملفات؛ أبرزها انتقال عبد الرحمن غريب إلى النصر، وهبوط الفريق الأول لكرة القدم، إلى دوري يلو للدرجة الأولى (طالع التفاصيل).

خاص | لا للاعبي الهلال والمعيوف ومفاجأة "غير متوقعة" من الأهلي .. محمد العويس يختار تشكيل الأفضل من دوري روشن

كشف محمد العويس؛ حارس مرمى الهلال السعودي، عن اختياراته لتشكيل الأفضل في الموسم الجاري من دوري روشن السعودي، والتي شهدت بعض المفاجآت (طالع التفاصيل).

"من الإجازة للصدام مع الرئيس" .. أخطاء حولت يايسله إلى "متدرب" داخل الأهلي

مغامرة كبرى قامت بها إدارة النادي الأهلي السعودي، في بداية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، عندما قررت التعاقد مع مدرب شاب، في عُمر بعض اللاعبين تقريبًا؛ وهو الألماني ماتياس يايسله (طالع التفاصيل).

وداعًا للمباريات الضعيفة .. مقترح لتخليص نجوم أوروبا في دوري روشن السعودي من "أزمتهم الكبرى"

يبدو أن النظام الحالي لدوري روشن السعودي لا يعجب البعض، مما دفعه للتفكير خارج الصندوق، لتشكيل دوري قوي يتناسب مع كم النجوم الذي يزخر بهم (طالع التفاصيل).

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