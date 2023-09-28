خاص | لا للاعبي الهلال والمعيوف ومفاجأة "غير متوقعة" من الأهلي .. محمد العويس يختار تشكيل الأفضل من دوري روشن

حارس الهلال يختار أفضل 11 لاعب في دوري روشن السعودي..

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كشف محمد العويس؛ حارس مرمى الهلال السعودي، عن اختياراته لتشكيل الأفضل في الموسم الجاري من دوري روشن السعودي، والتي شهدت بعض المفاجآت.

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البرنامج الخاص بالنسخة العربي من موقع GOAL التقى بحارس الزعيم، بمناسبة إطلاق لعبة EA SPORTS FC ، والذي يفضل اللعب ببرشلونة الإسباني بها، لكن ماذا عن لاعبي دوري روشن؟

العويس اختار أفضل 11 لاعب، لكن بعدما طلبنا منه استبعاد كافة زملائه في الهلال، والمفاجأة كانت اختياره خمسة لاعبين من النصر، واثنين من الشباب ومثلهم من الأهلي والاتحاد.

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أما المفاجأة الكبرى هي اختياره للسنغالي إدوارد ميندي؛ حارس الراقي، كأفضل حارس رغم استقباله 13 هدفًا خلال سبع مباريات في دوري روشن، مستبعدًا زميله السابق في الأزرق عبد الله المعيوف، الذي انضم للاتحاد في الميركاتو الصيفي المنقضي.

وجاءت اختيارات العويس بالكامل كالتالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي (الأهلي).

خط الدفاع: متعب الحربي (الشباب) - إيميريك لابورت (النصر) – رومان سايس (الشباب) – سلطان الغنام (النصر).

خط الوسط: ساديو ماني (النصر) - نجولو كانتي (الاتحاد) – مارسيلو بروزوفيتش (النصر) – رياض محرز (الأهلي).

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو (النصر) – كريم بنزيما (الاتحاد).

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