أخبار الأهلي اليوم | الراقي يقتحم كلاسيكو الاتحاد والنصر وصفقة تبادلية صادمة وموقف مخجل

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق الـ26 من ديسمبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الثلاثاء، الموافق الـ26 من ديسمبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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هنا ليس ديربي جدة! .. الأهلي يقتحم كلاسيكو الاتحاد والنصر بخطأ غريب

خطأ غريب وقع قبل كلاسيكو الاتحاد والنصر، شهد إقحام الأهلي في المباراة المؤجلة من الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي. (طالع التفاصيل)

صفقة تبادلية منتظرة مع الاتفاق تصدم الأهلي

بدأ نادي الاتحاد السعودي، الاستعداد بقوة لسوق الانتقالات الشتوية "يناير 2024"؛ من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، ويخطط حاليًا لصفقة تبادلية مع الاتفاق ستصدم الأهلي. (طالع التفاصيل)

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بعد اهتمام جوزيه مورينيو .. وكيل ديميرال يكشف حقيقة رحيله عن الأهلي في يناير

أوضح دجينك مليح يازيدجي؛ وكيل أعمال التركي ميريح ديميرال؛ مدافع الأهلي السعودي، موقفه بعد ربط اسمه بنادي روما الإيطالي قبل أيام قليلة من الميركاتو الشتوي المقبل. (طالع التفاصيل)

موقف مخجل من النصر والأهلي .. والهلال يعترض في اجتماع لجنة توثيق البطولات!

ملف توثيق تاريخ الكرة السعودية وبطولاتها على صفيح ساخن حاليًا، ليس لاقتراب إعلان النتائج، إنما لمحاولة الاتفاق على لجنة من ممثلي الأندية بالأساس! (طالع التفاصيل)

بعد ربطه بالاتحاد والأهلي .. روي فيتوريا يكشف: لماذا رفض العودة للعمل في السعودية؟

أكد البرتغالي روي فيتوريا؛ المدير الفني لمنتخب مصر، تلقيه عرضًا سعوديًا خلال الفترة الماضية، لكنه قابله بالرفض، كاشفًا عن السبب. (طالع التفاصيل)

محمد نور يُفاجئ الشنيف بحديثه عن إدوارد ميندي

فاجأ محمد نور؛ أسطورة الاتحاد، مقدم برنامج دورينا غير "خالد الشنيف" بإشادته الكبيرة بحارس مرمى الأهلي، إدوارد ميندي، مؤكدًا أنه لعب الدور الأهم في تحسن نتائج الفريق مؤخرًا، وقد وصفه بالحارس الأفضل في الدوري السعودي عقب المغربي ياسين بونو حامي عرين الهلال. (طالع التفاصيل)

ليون يُحاول "قرصنة" هدف الدوري السعودي في وست هام

كشف الإعلامي المختص بأخبار سوق الانتقالات، إكرم كونور، عن مزاحمة ليون لأندية دوري روشن السعودي في سباق الفوز بخدمات نجم هجوم وست هام الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

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