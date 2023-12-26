هنا ليس ديربي جدة! .. الأهلي يقتحم كلاسيكو الاتحاد والنصر بخطأ غريب

تظنون أنه ديربي جدة؟!

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أقل من ساعة وينطلق الكلاسيكو المؤجل من الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي بين الاتحاد والنصر، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة".

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اللقاء كان قد تم تأجيله نظرًا لمشاركة العميد في كأس العالم للأندية السعودية 2023، الذي ودعه من ربع النهائي بالهزيمة أمام الأهلي المصري.

وبينما ينتظر الجمهور إقامة الكلاسيكو الليلة، أخطأت إدارة الجوهرة المشعة في إظهار شعاري الفريقين، فبدلًا من الاتحاد والنصر، وضعت شعار الأهلي بدلًا من العالمي، وكأنه ديربي جدة!، قبل أن تتدارك الأمر وتصحح الخطأ.

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يذكر أن العالمي يدخل المباراة محتلًا وصافة جدول الترتيب برصيد 40 نقطة، متأخرًا بفارق عشر نقاط عن الهلال؛ صاحب الصدارة، لكن الزعيم خاض مباراة أكثر.

فيما يحل العميد في المركز السادس برصيد 28 نقطة، وفوزه في كلاسيكو الليلة – حال تحقق - يعني بقاء آماله في المنافسة على اللقب.

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