أخبار الأهلي اليوم | التشكيك في نوايا النفيعي الطيبة ومعاناة سيدات الراقي

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الأربعاء 7 ديسمبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الأربعاء، الموافق السابع من ديسمبر 2022، وما يدور حول الفريق.

سيدات الأهلي تسقطن أمام اليمامة

تعرض فريق السيدات بالأهلي للهزيمة أمام اليمامة بهدف نظيف، في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة في الدوري السعودي الممتاز للسيدات.

الهزيمة جمدت رصيد سيدات الراقي عند ثلاث نقاط في المركز السابق والأخير بجدول الترتيب، إذ هزموا في خمس مباريات وفازوا في واحدة فقط، فيما يحل اليمامة بالمركز الثالث برصيد 13 نقطة.

رابطة الأهلي تشكر قطر

توجه بدر تركستاني؛ رئيس رابطة مشجعي الأهلي، بالشكر لدولة قطر، على الاستضافة المميزة، للجمهور السعودي في كأس العالم 2022.

وأكد بدر أن قطر أبهرت العالم بالتنظيم، مشيرًا إلى أن رابطته تفاعلت بشكل كبير مع الأحداث في المونديال من خلال تقديم عديد الفعاليات.

شكراً دولة قطر 🙏🌹



أبهرتم العالم 💪👍



مني سلام الهنا للي هنا وحضر 🇸🇦🤝

سلام مثل النسيم عطر هنا في قطر 🇶🇦🙏



مشاركتنا في مونديال العرب قدمنا من خلالها العديد من الألوان والفلكلور الشعبي لمملكتنا الحبيبه



رابطة النادي الاهلي @ALAHLI_FC



بمشاركة الفنان المبدع عصام بحرين



1>> pic.twitter.com/hjw0EzmgTM — Eng. Bader Turkistani (@B_A_turkistani) December 7, 2022

"التأجيل سلاح ذو حدين"

أوضح الإعلامي الرياضي علي معيض أنه بقدر ما يمكن للأهلي أن يحقق الاستفادة من تأجيل مبارياته في دوري يلو إلا أن التأجيل سلاح ذو حدين بالنسبة له.

ويخشى معيض علي الراقي من التعرض للضغط حال خسارة أي من مبارياته المؤجلة، في الوقت الذي يحتاج به للفوز في كافة المباريات، كي يتصدر جدول الترتيب بفارق ثلاث نقاط عن أقرب منافسيه.

علي معيض – إعلامي :

مؤجلات #الأهلي سلاح ذو حدين ..

الحصاد الرياضي ...

( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب )@Ali_maeed1418 pic.twitter.com/OSVT8TlFsv — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) December 6, 2022

"نية هتلر كانت طيبة" .. رد صاعق على تغريدة للنفيعي

نشر ماجد النفيعي رئيس النادي الأهلي السابق تغريدة تتحدث عن النوايا الطيبة، لكنه تلقى ردًا صاعقًا من الناقد الرياضي صالح الطريقي. (طالع التفاصيل)