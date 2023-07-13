أخبار الأهلي اليوم | "اعتزال نجم الفريق" .. ومنافسة النصر والاتحاد على ثنائي دفاعي

نُقدم لكم أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الخميس الموافق الـ13 من يوليو 2023م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الخميس الموافق "الـ13 من يوليو 2023م"، وما يدور حول الفريق.

لعب في الهلال والنصر .. الاتحاد ينافس الأهلي على "جوهرة السعودية" الجديدة

دخل الاتحاد والأهلي، في منافسة شرسة خلال الساعات القليلة الماضية، على أحد أبرز المواهب الشابة في الملاعب السعودية؛ لضمه في الميركاتو الصيفي الحالي (طالع التفاصيل).

عقده مع مانشستر سيتي سبب الأزمة .. تعقد صفقة انتقال رياض محرز إلى الأهلي!

يضغط نادي الأهلي السعودي بقوة لأجل الحصول على خدمات رياض محرز من صفوف مانشستر سيتي خلال الصيف الجاري (طالع التفاصيل).

الحرب بدأت بين النصر والأهلي على مدافع مانشستر سيتي

يستعد النصر والأهلي، للدخول في منافسة شرسة، على أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي (طالع التفاصيل).

"غسيل أموال وشعارات مزورة وأزمة فيرمينو" .. 7 فضائح قانونية هزت صورة الأهلي أمام العالم

"التكرار يعلم الشطار".. هكذا كنا نسمع دائمًا، عند ارتكاب خطأ ما؛ لكن يبدو أن هذه المقولة لا تنطبق على النادي الأهلي، الذي اعتاد على الوقوع في نفس الكوارث القانونية، خلال السنوات القليلة الماضية (طالع التفاصيل).

موعد حسم صفقة ساديو ماني

الإعلامي الرياضي محمد القاعود كشف عن دخول أندية سعودية، في منافسة مع الأهلي، خلال الساعات الماضية؛ في محاولة لخطف صفقة النجم السنغالي ساديو ماني، مهاجم بايرن ميونخ الألماني.

وعلى الرغم من دخول هذه الأندية؛ إلا أن ماني أتم اتفاقه مع الأهلي؛ حيث من المتوقع الإعلان عن الصفقة، خلال الـ48 ساعة القادمة؛ وفقًا للقاعود.

عرض الأهلي إلى مانشستر سيتي

أعلن الإعلامي الرياضي سام لي، تقديم النادي الأهلي، عرضًا إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، في الساعات القليلة الماضية؛ للتعاقد مع الجناح الجزائري رياض محرز.

لي أشار إلى أن العرض الأهلاوي، يُقدر بحوالي 30 مليون يورو؛ حيث يتم دراسته من إدارة السيتزن حاليًا، قبل اتخاذ القرار النهائي.

اعتزال نجم النادي الأهلي

كشف الإعلامي الرياضي عمر القحطان، مراسل شبكة قنوات "الكأس"، عن اتخاذ ياسر المسيليم، حارس مرمى النادي الأهلي، قرارًا حاسمًا في مستقبله مع عالم الساحرة المستديرة.

وكتب القحطان عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "حارس مرمى منتخب السعودية السابق ياسر المسيليم، يعلن اعتزاله لعب كرة القدم نهائيًا".