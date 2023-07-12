عقده مع مانشستر سيتي سبب الأزمة .. تعقد صفقة انتقال رياض محرز إلى الأهلي!

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يضغط نادي الأهلي السعودي بقوة لأجل الحصول على خدمات رياض محرز من صفوف مانشستر سيتي خلال الصيف الجاري.

الأهلي نجح في إتمام التعاقد مع روبرتو فيرمينو وإدوارد ميندي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب "ليكيب" الفرنسية، فإنّ الأهلي يضغط بقوة لأجل الحصول على خدمات اللاعب خلال الصيف الجاري، ولم يمل رغم مماطلة اللاعب.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ الأزمة الحقيقة تكمن في أنّ اللاعب لديه عقد مع مانشستر سيتي ينتهي في صيف 2025، وأنّ النادي الإنجليزي لن يقبل رحيل اللاعب دون الحصول على مقابل مادي جيد، خاصة وأنّ الجزائري لم يطلب المغادرة.

وأوضحت الصحيفة أنّ عرض الأهلي يشمل التوقيع على عقد ينتهي في 2026 ويحصل بموجبه على راتب سنوي يصل إلى 20 مليون يورو.

جدير بالذكر أنّ محرز لم يشارك أساسيًا في المباريات الأخيرة مع مانشستر سيتي وغاب عن نهائي دوري أبطال أوروبا.