أخبار الأهلي اليوم | اعتذار محمد المجحد، وسلوك رياض بودبوز المؤسف

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 13 مارس 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 13 مارس 2023.

محمد المحجد: الجمهور تواجد ونحن غبنا!

ظهر محمد المجحد لاعب الأهلي حزينًا ومستاءً للغاية بعد الخسارة أمام الرياض في دوري يلو السعودي مساء أمس.

واعترف المجحد أن اللاعبين لم يُقدموا الأداء المطلوب خلال اللقاء، وأضاف حول لعبه في مركز الظهير الأيمن "لدينا إصابات وغيابات عديدة في هذا المركز، المدرب طلب مني اللعب هنا والأمر ليس جديدًا علي، أنا في خدمة النادي وأتحمل المسؤولية في أي مكان".

تابع "لا نستحق الفوز اليوم، كنا غائبين عن المباراة فيما الجمهور كان موجودًا، لم نكن في المستوى المطلوب".

أتم "طموحنا ليس التواجد في دوري يلو أبدًا، بل التأهل إلى دوري روشن وإسعاد جمهورنا الذي أعتذر له وللإدارة كذلك".

شاهد ملخص مباراة الأهلي والرياض في جدة

الرياض هزم الأهلي بهدفين دون رد في دوري يلو السعودي مساء أمس، شاهد ملخص اللقاء أدناه ..

فيصل الجاري: موسيماني أساء استخدام اللاعبين

وجه الناقد الرياضي فيصل الجاري انتقادات كبيرة للمدرب بيتسو موسيماني على إدارته لمباراة الأهلي والرياض.

إذ قال "ما فعله موسيماني تسبب في اختفاء لاعبيه خاصة زياد الجهني، الأهلي لا يجب أن يُهزم بتلك الأخطاء البدائية، المدرب أساء تمامًا استخدام اللاعبين وإدارة المباراة".

شاهد تصرف بودبوز المؤسف

شهدت نهاية مباراة الأهلي والرياض حادثة مؤسفة يوم أمس.

فيديو | رياض بودبوز يشتبك مع نجم الرياض عقب خسارة الأهلي

الأهلي يستفيد من سباق الفورمولا 1

حقق الأهلي أكبر استفادة ممكنة من سباق الفورمولا 1 الذي سيقام في جدة الأسبوع القادم.

سباق الفورمولا 1 يزف أخبارًا سعيدة للأهلي وبيتسو موسيماني