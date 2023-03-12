سباق الفورمولا 1 يزف أخبارًا سعيدة للأهلي وبيتسو موسيماني

الأهلي خسر اليوم أمام الرياض في دوري يلو

حظي النادي الأهلي وجمهوره بأوقات صعبة اليوم الأحد، إذ خسر الفريق مواجهة الرياض في الجولة الـ25 من دوري يلو السعودي كما تعرض نجمه رياض بودبوز للإصابة مجددًا.

اللاعب الجزائري عاد للعب أمام الرياض بعد غياب دام 3 أسابيع تقريبًا عقب تعرضه لإصابة في مفصل القدم خلال مواجهة أحد في الـ20 من فبراير الماضي.

رغم تلك الأحداث الصعبة، إلا أن ختام اليوم كان إيجابيًا، بعدما زف سباق الفورمولا 1 المقرر إقامته في جدة يوم الـ18 من مارس الجاري أخبارًا سعيدة للأهلي وجمهوره وخاصة مدربه بيتسو موسيماني، إذ تسبب في تأجيل مباراة الفريق الصعبة أمام الفيصلي ضمن الجولة الـ26 من دوري يلو.

الأهلي أعلن رسميًا تأجيل لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم للمباراة بسبب إقامة سباق الفورمولا 1 في جدة في نفس الموعد، ولم يُحدد بعد الموعد الجديد للمباراة.

تلك الأخبار تُوصف بالسعيدة للأهلي ومدربه الجنوب إفريقي لأنها ستمنحه الوقت المناسب للتخلص من آثار الخسارة اليوم أمام الرياض واستعادة لاعبيه المصابين وتجهيز الفريق بشكل أفضل للمباريات القادمة، كما أنها ستمنح النجم بودبوز الوقت المناسب للتعافي حيث ستكون المباراة القادمة يوم 5 إبريل القادم أمام الجبلين، أي بعد 23 يومًا.