أخبار الأهلي اليوم | استفزاز الجمهور .. وتفاصيل مبادرة لم الشمل مع الاتحاد

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 16 فبراير 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 16 فبراير 2023.

استفز الجمهور من جديد .. تركي الفيصل وخالد بن عبد الله يشعلان الصراع الأهلاوي

صراع جمهور الأهلي ليس مقتصرًا فقط على المنافسين الشامتين في الفريق بعد هبوطه لدوري يلو، إنما كذلك هناك صراع داخلي مع رموز النادي. "اقرأ التفاصيل"

الهلال يتجاهل عبدالله عطيف .. وترقب الشباب والأهلي

لم يجد عبد الله عطيف لاعب وسط نادي الهلال أي اهتمام من جانب ناديه، بعدما دخل الفترة الحرة في عقده، التي تتيح له التوقيع مع أي فريق آخر خلال الفترة الحالية، حيث لا توجد رغبة حتى الآن لتجديد عقده. "اقرأ التفاصيل"

هابط ومحروم من مونديال الأندية .. "طقطقات" غير منطقية!

لا تنتهي أبدًا المناوشات بين الجماهير، فتلك المناوشات تعد أكثر ما يجعل لكرة القدم متعة، ولكن في بعض الأحيان تلك المناوشات أو كما يوصفها الجماهير السعودية "الطقطقات" قد تكون أحيانًا غير منطقية! "اقرأ التفاصيل"

تفاصيل مبادرة لم الشمل بين الأهلي والاتحاد

كشف موقع "سبورت 24" عن تفاصيل مبادرة لم الشمل بين قطبي المنطقة الغربية الاتحاد والأهلي، تحت رعاية مشروع وسط جدة.

وأشار الموقع إلى أن مباردة لم الشمل قامت بتقديم دعوات لعدد من الشخصيات المنتمية للناديين، سواء حسن جمجوم رئيس الاتحاد السابق، أو عبد العزيز عبد العال رئيس الأهلي الأسبق، حيث تم تقديم الدعوة لشخصيات رياضية أخرى منتمية لناديي الأهلي والاتحاد.

تلك المبادرة لن تكون الأخيرة، حيث يبحث القائمون على مشروع وسط جدة، الاتفاق بين مسيري ناديي الأهلي والاتحاد بمزيد من المبادرات الأخرى، والتي أهمها تقديم واجهة مشرفة لرياضة المملكة على جميع الأصعدة.