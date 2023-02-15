استفز الجمهور من جديد .. تركي الفيصل وخالد بن عبد الله يشعلان الصراع الأهلاوي

مساعد الزويهري أشعل الوسط الأهلاوي بفيديو رفقة الأمير تركي بن عبد الله الفيصل

صراع جمهور الأهلي ليس مقتصرًا فقط على المنافسين الشامتين في الفريق بعد هبوطه لدوري يلو، إنما كذلك هناك صراع داخلي مع رموز النادي.

موسم للنسيان يخوضه الراقي حاليًا في دوري يلو السعودي للدرجة الأولى لأول مرة في تاريخه، بعدما هبط في أواخر الموسم الماضي من دوري المحترفين.

وانتشر فيديو خلال الساعات الماضية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يجمع ثنائي رئاسة الأهلي الأسبقين؛ مساعد الزويهري وتركي بن عبد الله الفيصل، إذ يقول به الأخير للأول: "حي الله بالرئيس الذهبي، الذي بمساعدته سنرجع ونصير ذهبيين".

ثناء الأمير تركي على الزويهري أغضب الجمهور الأهلاوي، في ظل رفضه لعودة أي من الثنائي لتولي زمام الأمور في النادي مرة أخرى، بداعي أنهما لهما يد في تدني أوضاع الفريق في السنوات الأخيرة، رغم تحقيق الثلاثية عام 2016 في عهد الأول.

وأمام هذا الفيديو، تصدر اسم خالد بن عبد الله؛ رئيس الأهلي الأسبق، موقع "تويتر"، والذي نال إشادة الجماهير الأهلاوية، مترحمين على فترته، ومعتبرين إياه أحد الأوفياء القلائل في تاريخ النادي.

يذكر أن الراقي يتصدر جدول ترتيب دوري يلو حاليًا برصيد 43 نقطة بعد مرور 21 جولة، متفوقًا بفارق نقطتين على أقرب منافسيه، مع بقاء 13 جولة على نهاية الموسم.