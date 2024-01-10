أخبار الأهلي اليوم | اختيارات إدوارد ميندي للأفضل .. وصفقة أوسيمين تشعل حربًا من التصريحات والإهانات!

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الأربعاء الموافق العاشر من يناير 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الأربعاء الموافق العاشر من يناير 2024م، وما يدور حول الفريق.

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الهلال أم الأهلي؟ .. وكيل فيكتور أوسيمين يرد رسميًا على انتقال اللاعب إلى دوري روشن

كشف روبرتو كاليندا، وكيل أعمال النجم النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي الإيطالي، عن حقيقة انتقال اللاعب إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، الصيف القادم (طالع التفاصيل).

"أنت مثال للعار والقذارة" .. نجم نابولي يخرج عن شعوره بعد أنباء انتقاله للسعودية

خرج النجم النيجيري فيكتور أوسيمين، قلب هجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي الإيطالي، عن شعوره؛ بعد أنباء انتقاله إلى دوري روشن السعودي للمحترفين (طالع التفاصيل).

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لاعب الهلال يرفض الأهلي .. ويتفق مع فريقه الجديد أخيرًا

توصل أحد لاعبي نادي الهلال، إلى اتفاق مع فريقه الجديد؛ استعدادًا للرحيل عن الزعيم بشكل رسمي، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2024" (طالع التفاصيل).

"رئيسه تعرض للتكذيب" .. رد حاسم من الأهلي على أزمة انتقال سافيتش إلى الهلال

رد النادي الأهلي السعودي، على التكذيب الذي تعرض له الرئيس خالد العيسى، في الساعات القليلة الماضية؛ بشأن صفقة النجم الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش (طالع التفاصيل).

إدوارد ميندي: ثنائي الهلال هما الأفضل على الإطلاق!

مع اقتراب كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023 من الانطلاق، كشف السنغالي إدوارد ميندي؛ حارس مرمى الأهلي السعودي، عن اللاعبين الأفضل من وجهة نظره في القارة السمراء (طالع التفاصيل).

بعد رحيله عن الأهلي وإبعاده من منتخب سوريا .. عمر السومة يقتحم "مهنة جديدة" رسميًا!

اقتحم الأسطورة السورية عمر السومة، مهاجم النادي الأهلي السعودي السابق والعربي القطري الحالي، مجالًا جديدًا، بعيدًا عن المستطيل الأخضر (طالع التفاصيل).

بعد نجاحه مع الأهلي .. بيتسو موسيماني يقترب من العودة للعمل في السعودية

يبدو أن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني سيكرر تجربته في السعودية من جديد، لكن هذه المرة في دوري روشن وليس دوري يلو للدرجة الأولى (طلع التفاصيل).

العمل في السعودية سيد الموقف! .. كارلو أنشيلوتي يكشف حقيقة عروض دوري روشن

بينما حضر كارلو أنشيلوتي؛ المدير الفني لريال مدريد، لقاعة المؤتمرات للحديث عن كأس السوبر الإسباني، لم يجد مفرًا من أسئلة الصحفيين عن العروض السعودية، خاصةً وأن البطولة مقامة في العاصمة "الرياض" (طالع التفاصيل).

"لن أنتقل إلى دوري روشن مهما كانت الإغراءات" .. نجم ريال مدريد يحبط السعودية

رد أحد نجوم العملاق الإسباني ريال مدريد، على إمكانية "انتقاله" إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الفترة القادمة (طالع التفاصيل).

سيميوني يعترف .. نجوم أتلتيكو مدريد يريدون الانتقال إلى الدوري السعودي

خرج الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني، بـ"اعتراف" مثير؛ على هامش مشاركة فريقه، في كأس السوبر الإسباني (طالع التفاصيل).

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