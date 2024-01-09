إدوارد ميندي: ثنائي الهلال هما الأفضل على الإطلاق!

حارس الأهلي يختار الأفضل .. 2 من الهلال، وزميله في الراقي..

مع اقتراب كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023 من الانطلاق، كشف السنغالي إدوارد ميندي؛ حارس مرمى الأهلي السعودي، عن اللاعبين الأفضل من وجهة نظره في القارة السمراء.

منتخب السنغال من المقرر أن يستهل مشواره في البطولة القارية بمواجهة جامبيا ثم الكاميرون فغينيا؛ أيام 15، 19 و23 من يناير الجاري.

وخلال لقاء ميندي مع الحساب الرسمي لرابطة دوري روشن السعودي، اختار المغربي ياسين بونو؛ حارس مرمى الهلال، الأفضل في مركزه في إفريقيا، وزميله السنغالي خاليدو كوليبالي أفضل مدافع.

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أما في وسط الملعب، فوقع اختيار حارس الراقي على زميله في الفريق الإيفواري فرانك كيسييه، وفي الهجوم النيجيري فيكتور أوسيمين؛ محترف نابولي الإيطالي.

يذكر أن السنغال هي حاملة لقب نسخة 2021 من كأس إفريقيا، إذ توجت وقتها باللقب لأول مرة في تاريخها.