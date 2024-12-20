أخبار الاتحاد اليوم | يوفنتوس يستهدف نجم العميد .. وضربة مزدوجة قبل الكلاسيكو!

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024.

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يوفنتوس يتحرك لتعويض النقص في صفوفه بضم لاعب الاتحاد

اشتدت المنافسة على مدافع الاتحاد، لويز فيليبي، بدخول نادي يوفنتوس سباق الفوز بخدماته خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم، إذ يُعد مطلوبًا في عدد من الأندية الإيطالية والبرازيلية آخرها نابولي. "اقرأ التفاصيل"

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ضربة مزدوجة .. إصابة ثنائي الاتحاد الأجنبي قبل كلاسيكو الهلال الكبير

أعلن نادي الاتحاد، "إصابة" اثنين من محترفي الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بالتزامن مع توقف المسابقات المحلية في السعودية؛ بسبب مشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس الخليج "السادسة والعشرون". "اقرأ التفاصيل"

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"إذا قال الهلال كنتم طالبتم بسجنه!" .. أحمد الكاف يشعل جدلًا كبيرًا بكلماته عن جمهور الاتحاد

أشاد الحكم العماني أحمد الكاف، بجماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، معتبرًا أنها من بين "الأفضل" في الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط. "اقرأ التفاصيل"

رسميًا | "موقف سالم الدوسري والبريكان" .. إعلان قائمة السعودية النهائية في كأس الخليج بـ"غياب لاعب هلالي"

أعلن هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، عن "القائمة النهائية" للأخضر، في بطولة كأس الخليج 2024. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | رغم أنها خيرية .. محمد نور يتشاجر مع لاعب في مباراة حواري!

في تصرف غريب، دخل النجم محمد نور أسطورة نادي الاتحاد، في شجار مع أحد اللاعبين، خلال مباراة حواري خيرية شارك فيها! "اقرأ التفاصيل"