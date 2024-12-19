يوفنتوس يتحرك لتعويض النقص في صفوفه بضم لاعب الاتحاد

المنافسة تشتد على لاعب العميد

اشتدت المنافسة على مدافع الاتحاد، لويز فيليبي، بدخول نادي يوفنتوس سباق الفوز بخدماته خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم، إذ يُعد مطلوبًا في عدد من الأندية الإيطالية والبرازيلية آخرها نابولي.

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فريق السيدة العجوز يُعاني من نقص حاد في مدافعيه بعد موجة الإصابات التي ضربت نجوم خطه الخلفي، وقد أفادت قناة سكاي سبورت أن النادي وضع المدافع البرازيلي، الذي يحمل الجنسية الإيطالية، ضمن قائمة المرشحين لتعويض هذا النقص في يناير القادم.

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فيليبي ليس غريبًا على الأجواء الإيطالية حيث سبق أن لعب لفريقي لاتسيو وساليرنتينا الإيطاليين، قبل أن ينتقل إلى ريال بيتيس في إسبانيا، ومنها إلى اتحاد جدة السعودي.

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وانضم فيليبي إلى الاتحاد السعودي في صيف 2023، قادمًا من ريال بيتيس مقابل 22 مليون يورو، لكنه لم يلعب سوى 28 مباراة بقميص الاتحاد لم يسجل خلالها أو يصنع أي أهداف، لتقرر الإدارة إزالة اسمه من قائمة الفريق المحلية هذا الموسم.

ولم يتضح موقف اللاعب بعد من النادي الجداوي، إذ تحدثت بعض التقارير عن توصل الطرفين لاتفاق على فسخ العقد بالتراضي، فيما تُشير مصادر أخرى إلى أن ذلك لم يحدث بعد وأن الناديين في طور المفاوضات حول فك الشراكة، ويأتي ذلك وسط عدم الإعلان من جانب الاتحاد أو اللاعب عن أي شيء بشكل رسمي.