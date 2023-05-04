أخبار الاتحاد اليوم | هل يتكرر سيناريو الموسم الماضي؟ .. وحقيقة توجيه الدوري

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 4 مايو 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 4 مايو 2023.

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عين على الحكم | هل نفت مواجهة التعاون توجيه دوري روشن لصالح الاتحاد؟

بعد أن كانت أمامه فرصة حقيقية من أجل الانفراد بصدارة ترتيب دوري روشن للمحترفين، سقط الاتحاد على يد التعاون، بالخسارة بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بالجولة 25، ولكن صاحبت تلك المواجهة حالة تحكيمية جدلية. "اقرأ التفاصيل"

"هذا الفريق إذا أخذ حقه تحكيميًا سيتصدر الدوري بدلًا من الاتحاد"

مع اقتراب نهاية الموسم في دوري روشن للمحترفين السعودي، تزايدت الأحاديث حول الأخطاء التحكيمية في المباريات، خاصة وأن كل نقطة تفقد لها تأثير كبير على ترتيب الفرق. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | لقطة غريبة .. حارس التعاون يعتذر لجمهور الاتحاد!

عبر راغد النجار حارس مرمى التعاون، عن سعادته الكبيرة بعد قيادته لفريقه لتحقيق الفوز على الاتحاد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء، بلقطة غريبة، بعدما اعتذر لجمهور العميد بسبب تألقه أمام فريقهم! "اقرأ التفاصيل"

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

العبود: ما حدث الموسم الماضي لن يتكرر

أكد عبد الرحمن العبود، جناح فريق نادي الاتحاد، على أن فريقه تعامل مع أخطائه، ولن يستطيع تكرار سيناريو الموسم الماضي في بطولة الدوري السعودي.

وقال العبود خلال تصريحات للناقل الحصري عقب المباراة: "الدوري مازال في أيدينا، وسنقوم بتصحيح الأخطاء، وقادرون على الفوز في جميع المباريات".

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