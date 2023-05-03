عين على الحكم | هل نفت مواجهة التعاون توجيه دوري روشن لصالح الاتحاد؟

الاتحاد يخسر ولكن هل تعرض لظلم تحكيمي؟

shahid

بعد أن كانت أمامه فرصة حقيقية من أجل الانفراد بصدارة ترتيب دوري روشن للمحترفين، سقط الاتحاد على يد التعاون، بالخسارة بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بالجولة 25، ولكن صاحبت تلك المواجهة حالة تحكيمية جدلية.

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الاتحاد مازال متصدرًا لترتيب دوري روشن برصيد 59 نقطة، بفارق 3 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، بينما نجح التعاون في التقدم إلى المركز الخامس بعدما رفع رصيد إلى 40 نقطة.

الدوري موجه إلى نادي الاتحاد؟

عقب مباراة الاتحاد أمام الشباب في الكلاسيكو، والتي أقيمت بالجولة 24 ضمن منافسات دوري روشن، خرج طلال آل الشيخ المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي الشباب، بتصريحات نارية.

وقال آل الشيخ عقب خسارة الشباب أمام الاتحاد: "أرجوكم أخبرونا إذا كان الدوري موجه حتى لا نتعب ويتعب نجوم الفريق، ولا نقاتل على لقب الدوري".

تلك التصريحات أطلقها آل الشيخ، بعد قرارات التحكيمية في مباراة الاتحاد والشباب، ليتحدث الجميع عن توجيه لقب الدوري إلى نادي الاتحاد كما أكد المدير التنفيذي في الشباب.

هل نفت مواجهة التعاون هذا الأمر؟

وفي مباراة اليوم بين التعاون والاتحاد، شهدت حالة تحكيمية جدلية، بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء لمصلحة نادي الاتحاد، عقب عرقلة البرازيلي رومارينيو مهاجم العميد داخل منطقة جزاء سكري القصيم.

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ولكن حكم المباراة تراجع في قراره، بعد عودته إلى تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR"، حيث رأى أن رومارينيو تمت عرقلته خارج منطقة الجزاء وليس بداخلها، ليتراجع ويحتسبها ضربة حرة.

تلك اللقطة الجدلية تسببت في غضب كبير بين لاعبي وجماهير الاتحاد، ولكن الأكيد أن الدوري إذا كان موجهًا، لاحتسب الحكم هذه الكرة ركلة جزاء دون تردد أو عودة إلى تقنية الفيديو كما يحدث في بعض الحالات!

Shahid