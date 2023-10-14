أخبار الاتحاد اليوم | موقف بنزيما وكورونادو من لقاء الوحدة .. واستعدادات خاصة لمونديال الأندية

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم السبت الموافق 14 أكتوبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم السبت، الموافق الـ14 من أكتوبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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الإصابات تضرب .. ثنائي الاتحاد يعاني مع المنتخب السعودي ونجم الفريق يغيب في جدة

يبدو أن نادي الاتحاد السعودي يلاقي سوء حظ غريب خلال التوقف الدولي الحالي، إذ أصيب ثلاثة من لاعبيه سواء مع المنتخب السعودي أو الفريق في جدة. "اقرأ التفاصيل"

مفاجأة من الإمارات إلى عبد الرزاق حمد الله .. الوحدة يكشف حقيقة عرضه لمهاجم الاتحاد

رغم أن حدة الحديث على المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم الاتحاد السعودي، خلال الفترة الحالية ليست قوية كما هي العادة إلا أنه حضر على استحياء وسط عدد من القضايا الساخنة في دوري روشن السعودي خلال الفترة الحالية. "اقرأ التفاصيل"

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"لدينا رجال في النادي" .. الفتح يرفض حمد الله ونونو سانتو!

لم يرحب نادي الفتح بضم النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، ومدربه البرتغالي نونو سانتو في صفوف نادي الاتحاد، على الرغم من أن الأول هو حامل لقب هداف دوري روشن السعودي، والثاني قاد العميد للتتويج بلقب الدوري بعد غياب طويل. "اقرأ التفاصيل"

تحديد موقف بنزيما وكورونادو من مواجهة الوحدة

كشفت صحيفة "الرياضية" عن موقف الثنائي إيجور كورونادو وكريم بنزيما لاعبي نادي الاتحاد، من المشاركة في المباراة القادمة أمام الوحدة.

وأضافت الصحيفة أن كورونادو سيكون جاهزًا للمشاركة في المباراة القادمة أمام الوحدة، بعد تعافيه من الإصابة في عضلة الفخذ.

كما أن بنزيما شارك في تدريبات نادي الاتحاد مساء الجمعة، ليكون هو الآخر جاهزًا للمشاركة أمام الوحدة.

الاتحاد يتخذ قرارات جديدة استعدادًا لكأس العالم للأندية

أشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، اتخذت 3 قرارات جديدة استعدادًا لكأس العالم للأندية الذي سيقام في جدة ديسمبر المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن الاتحاد قرر تدشين متجر عالمي، وطقم خاص بالمونديال للاعبين، بالإضافة إلى أغانٍ جديدة للفريق.

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