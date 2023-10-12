الإصابات تضرب .. ثنائي الاتحاد يعاني مع المنتخب السعودي ونجم الفريق يغيب في جدة

ثلاث إصابات تضرب صفوف الاتحاد ليلة أمس

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يبدو أن نادي الاتحاد السعودي يلاقي سوء حظ غريب خلال التوقف الدولي الحالي، إذ أصيب ثلاثة من لاعبيه سواء مع المنتخب السعودي أو الفريق في جدة.

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عدد من لاعبي العميد موجودون في البرتغالي حاليًا ضمن معسكر المنتخب السعودي، استعدادًا لوديتي نيجيريا ومالي يومي 13 و17 من أكتوبر الجاري.

وأوضح المركز الإعلامي للأخضر أن حسن كادش؛ لاعب العميد، لم يشارك في مران أمس الخميس، إثر شعوره بآلام في الفخذ، ليتأكد غيابه بشكل رسمي عن لقاء الليلة أمام نيجيريا.

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كذلك لم يشارك ظهير النمور زكريا هوساوي في الحصة التدريبية الأخيرة قبل لقاء النسور الخضر، واكتفى بتمارين خاصة رفقة الجهاز الطبي.

وبالانتقال لجدة، حيث مران الاتحاد تحت قيادة المدرب البرتغالي نونو سانتو، فقد غاب صانع الألعاب البرازيلي إيجور كورونادو عن مران أمس أيضًا، لشعوره ببعض الآلام في الفخذ، وخضوعه لفحوصات طبية، لتحديد حجم إصابته.

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