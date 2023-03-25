أخبار الاتحاد اليوم | مدافعو العميد الأفضل تهديفيًا، وفخ نونو سانتو للاعبين

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 25 مارس 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 25 مارس 2023.

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الاتحاد يستأنف تدريباته وسانتو ينصب فخًا للاعبين

يستأنف اليوم السبت فريق الاتحاد تدريباته الجماعية بعد الراحة الطويلة التي حصل عليها اللاعبون، 6 أيام، بسبب فترة التوقف الدولي.

وقرر المدرب نونو سانتو بدء المران بإجراء اختبار الدهون لجميع اللاعبين وكذلك أوزانهم للتأكد من عدم وجود أي زيادة حدثت خلال الأيام الأخيرة، وهو ما أشبه بالفخ حيث شهدت الأيام الماضية بدء شهر رمضان المبارك وما يُصاحبه من زيادة في الأكل وخاصة الحلويات.

أهداف المدافعين .. الاتحاد في الصدارة

شهد دوري روشن السعودي هذا الموسم إحراز 442 هدفًا كان نصيب المدافعين منهم 46 هدفًا.

ويتصدر مدافعو الاتحاد القائمة بإحراز 7 أهداف، بواقع 3 لكل من أحمد حجازي وأحمد شراحيلي وهدف لحمدان الشمراني، يليه مدافعو الفتح بـ6 أهداف.

الاتحاد يُشارك في بطولة الصالات للسيدات

تنطلق مساء اليوم بطولة الصالات للسيدات في السعودية، ويُشارك الاتحاد في البطولة مع 21 فريقًا آخر.

تنطلق غدًا .. 22 فريقًا يتنافسون في بطولة الصالات للسيدات بالسعودية

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