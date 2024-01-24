أخبار الاتحاد اليوم | كورونادو يُواصل الغياب عن التدريبات، و"أنا فيصل وهو نواف"

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 24 يناير 2024

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مهلة أخيرة لتقديم أوراق "الكفاءة المالية"

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن وزارة الرياضة منحت الأندية مهلة أخيرة لتقديم الأوراق الخاصة بالحصول على شهادة الكفاءة المالية.

وكان الأحد الماضي هو الموعد الأخير لتقديم الأوراق المطلوبة لكن تم تمديد الموعد حتى يوم غدٍ الخميس، ولم يُعلن الاتحاد حتى الآن عن حصوله على شهادة الكفاءة المالية.

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كورونادو يُواصل الغياب عن التدريبات

واصل إيجور كورونادو صانع ألعاب الاتحاد الغياب عن التدريبات الجماعية للفريق لليوم الثاني على التوالي.

ويأتي غياب اللاعب البرازيلي بسبب وعكة صحية ألمت به في دبي حيث يُقام المعسكر الإعدادي القصير للعميد.

من جانب آخر، اكتفى المدافع عمر هوساوي بتدريبات في الصالة الرياضية ضمن برنامجه التأهيلي تحت إشراف المعد البدني، فيما أدى عوض الناشري تدريبات الجري حول الملعب وكذلك لويز فيليبي الذي يواصل برنامجه الإعدادي.