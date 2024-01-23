رئيس "يويفا" يسخر من مبررات كريستيانو رونالدو .. ويستفز السعوديين بـ"هروب" جوردان هندرسون

تصريحات مثيرة للجدل من رئيس الاتحاد الأوروبي..

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تحدث السلوفيني ألكسندر تشيفيرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن المشروع الرياضي الضخم في المملكة العربية السعودية، وتأثيره على القارة العجوز.

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دوري روشن السعودي للمحترفين أصبح وجهة لأبرز نجوم العالم، بعد انتقال الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، إلى نادي النصر، وتخصيص الدولة "مبالغ مالية ضخمة" للتعاقدات.

وعن ذلك يقول تشيفيرين في تصريحات مع صحيفة "تليجراف" البريطانية: "أنا لا أخاف من ما يحدث في السعودية.. كرة القدم الأوروبية لها أصولها، والجماهير الرياضية لن تتبع اللاعبين إذا ذهبوا إلى القمر".

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واستشهد رئيس "يويفا"، بالنجم الإنجليزي جوردان هندرسون، متوسط ميدان نادي الاتفاق المنتقل حديثًا إلى أياكس أمستردام الهولندي، مؤكدًا على أنه لم يستطع اللعب في السعودية، أكثر من 6 أشهر فقط، حيث افتقد الأجواء في الملاعب الأوروبية.

واعتبر ألكسندر تشيفيرين، أن النجوم العالميين ينتقلون إلى الدوري السعودي للمحترفين، من أجل الرواتب الضخمة التي تعرض عليهم؛ قائلًا: "أتفهم هذا الأمر جيدًا".

لكن.. تشيفيرين أعلن رفضه مبررات النجوم العالميين، بالانتقال إلى السعودية؛ من أجل مساعدة المشروع الرياضي أو بسبب تأثير كريستيانو رونالدو؛ حيث سخر من هذا الأمر بالقول: "هذه مزحة".

جدير بالذكر أن رونالدو، دائمًا ما يؤكد على أن هدفه الأول؛ هو مساعدة الكرة والمشروع الرياضي في السعودية، معربًا عن ثقته بدخول دوري روشن للمحترفين، ضمن قائمة أفضل 3 مسابقات في العالم.

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