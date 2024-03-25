أخبار الاتحاد اليوم | كواليس خسارة صفقة نجم النصر ورسالة كريم بنزيما

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم الإثنين الموافق 25 مارس 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الإثنين الموافق 25 مارس 2024م، وما يدور حول الفريق.

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ظلم جم تعرض له مهاجم الاتحاد .. مفاجآت صادمة عن كواليس طرد النصر لعبدالرزاق حمدالله

كشف أحمد البريكي؛ المدير التنفيذي الأسبق لنادي النصر، كواليس صادمة عن قرار العالمي بطرد المغربي عبدالرزاق حمدالله؛ مهاجم الاتحاد الحالي، من النادي، مؤكدًا أن ما فعلته إدارة مسلي آل معمر معه خطأ جسيم. (طالع التفاصيل)

التفوق على الاتحاد والهلال .. المدير التنفيذي السابق للنصر يكشف دور المريسل في الفوز بصفقة الموسم

كشف أحمد البريكي المدير التنفيذي السابق للنصر عن دور الإعلامي عبد العزيز المريسل في تفوق النادي على الهلال والاتحاد والفوز بصفقة الموسم في يناير 2019. (طالع التفاصيل)

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العودة اقتربت .. رسالة خاصة من بنزيما قبل مواجهة الفيحاء!

بعث كريم بنزيما نجم الاتحاد برسالة حماس لجماهير فريقه قبل عودة منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين في الأيام المقبلة. (طالع التفاصيل)

الاتحاد يستعيد لاعبًا جديدًا من الإصابة قبل انتهاء فترة التوقف!

كشفت تقارير صحفية سعودية عن أنباء سارة للمدرب مارسيلو جاياردو المدير الفني للاتحاد قبل العودة من فترة التوقف الدولي. (طالع التفاصيل)

طرح تذاكر مواجهة الفيحاء

أعلن نادي الاتحاد طرح تذاكر مواجهة الفيحاء، المقرر إقامتها في 29 من مارس الجاري، ضمن الجولة الـ25 من دوري روشن.

وتحدد سعر 25 ريالًا للدرجة الموحدة، و150 ريالًا للفضية، و200 للذهبية.

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