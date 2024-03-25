الاتحاد يستعيد لاعبًا جديدًا من الإصابة قبل انتهاء فترة التوقف!

بطل الدوري السعودي يستعيد عافيته!

SHAHID

كشفت تقارير صحفية سعودية عن أنباء سارة للمدرب مارسيلو جاياردو المدير الفني للاتحاد قبل العودة من فترة التوقف الدولي.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "الرياضية"، والتي أكدت أن اللاعب حامد الغامدي قد اقترب من العودة لتدريبات الفريق الجماعية.

وأضافت الصحيفة أن اللاعب بدأ بالفعل بشكل تدريجي في التدريبات الجماعية للفريق، حيث تواجد في تمرينات اللياقة بالفعل.

كذلك أكمل البرازيلي لويز فيليبي تدريبات الفريق الجماعية لثاني يوم على التوالي، كما هو حال الفرنسي كريم بنزيما.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

ويلعب الاتحاد في يوم 29 مارس الجاري أمام نظيره الفيحاء ضمن لقاءات الجولة الـ 25 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

SHAHID