أخبار الاتحاد اليوم | كواليس الفوز على النصر، وهل تمريرة أحمد شراحيلي كانت مقصودة؟

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 11 مارس 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 11 مارس 2023.

شراحيلي يُوضح .. هل تعمد تمرير الكرة إلى رومارينيو؟

أكد أحمد شراحيلي مدافع الاتحاد تعمه تمرير الكرة إلى رومارينيو خلال مواجهة النصر في الدوري السعودي مساء الخميس الماضي، وهي التمريرة التي أسفرت عن هدف اللقاء الوحيد.

حساب الاتحاد عبر تويتر نشر مقطع فيديو قصير للمدافع السعودي وهو يؤكد تعمده تمرير الكرة.

كواليس فوز الاتحاد على النصر والتقدم لصدارة دوري روشن

نشر حساب الاتحاد عبر تويتر مقطع فيديو يُظهر كواليس مواجهة النصر التي منحته صدارة جدول الترتيب بعد فوزه بهدف رومارينيو.

حكام سلوفاكي لإدارة مباراة الاتحاد والفيحاء

أسندت دائرة الحكام في الاتحاد السعودي كرة القدم مهمة إدارة مباراة الاتحاد والفيحاء في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين إلى الحكم إيفان كروزلياك من سلوفاكيا.

الحكم أدار 3 مباريات في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم أبرزها مواجهة بايرن ميونخ وإنتر.

الدوري السعودي إلى بي إن سبورتس

أكدت عديد المصادر الصحفية أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية حصلت على حقوق بث الدوري السعودي.

حصاد قدوم كريستيانو رونالدو .. الدوري السعودي على بي إن سبورتس