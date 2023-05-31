أخبار الاتحاد اليوم | كشف فعاليات مراسم التتويج وغضب من "استفزاز الإدارة للجماهير"

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الأربعاء الموافق الـ31 من مايو 2023

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم الأربعاء، الموافق الـ31 من مايو 2023، وما يدور حول الفريق.

تجديد عقد نجم الفريق

أكد صحيفة "الرياضية" توصل إدارة نادي الاتحاد لاتفاق مع مدافع الفريق عمر هوساوي، على تجديد عقده حتى عام 2024م، بحسب وكيله نواف المهدي.

وأوضح المهدي للصحيفة أن حرص المدير الفني البرتغالي نونو سانتو على استمرار المدافع هو ما أسرع من عملية الاتفاق، على أن تشهد الأيام المقبلة الإعلان الرسمي.

محمد نور يتوج الاتحاد بطلًا

تقام اليوم، مراسم تتويج الاتحاد بطلًا لدوري روشن 2022-2023م، عقب خوض مواجهته أمام الطائي، ضمن الجولة الـ30.

وأوضحت صحيفة "الرياضية" أن رابطة الدوري السعودي للمحترفين اختارت محمد نور؛ قائد العميد الأسبق، لتقديم الكأس للاعبين.

فعاليات تتويج الاتحاد بطلًا

كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن الفعاليات المنتظر إقامتها اليوم، خلال مراسم تتويج الاتحاد بطلًا لدوري روشن.

وأوضحت الصحيفة وفقًا لمصادرها أن مدة الحفل سيتراوح بين 20 لـ30 دقيقة، على أن يقدمه الإعلامي ياسر السقاف.

وكذلك من المنتظر أن يقيم الـ"دي جي" الشهير "أصيل" حفلًا لمدة ساعة بعد مراسم التتويج، بجانب إضاءة سماء ملعب الجوهرة المشعة، بالألعاب النارية.

يقلل من بطل دوري روشن؟ .. نجم الهلال: مواجهة النصر أقوى من الاتحاد!

رغم أن الهلال نجح الموسم الجاري في خطف أربع نقاط من أمام النصر والاتحاد في دوري روشن السعودي إلا أن المالي موسى ماريجا؛ محترف الزعيم، يرى أن مواجهة العالمي دائمًا ما تكون أقوى. (طالع التفاصيل)

الفشل مستمر .. "ما يحدث من إدارة الاتحاد استفزاز للجمهور في ليلة التتويج!"

يبدو أن ليلة تتويج الاتحاد بطلًا لدوري روشن السعودي ستشهد بعض الأمور التي تغضب الجماهير، لكن المشكلة أنها من بعض أعضاء مجلس إدارة النادي. (طالع التفاصيل)

مع اقتراب الحسم .. راتب كريم بنزيما مع الاتحاد يثير الجدل

لم يعد يسأل الجمهور عن مصير صفقة بنزيما، فالثقة في إتمام الاتحاد لها يزداد، لكن السؤال أصبح كم سيتقاضى؟ (طالع التفاصيل)

حامد البلوي: النصر اتهمني بسرقته رغم موقف الاتحاد النبيل معه!

لا يزال حامد البلوي؛ المدير التنفيذي السابق لنادي الاتحاد السعودي، يتألم بعد تشويه صورته في قضية التسجيلات الشهيرة، موجهًا العتب لإدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، على موقفها ضده. (طالع التفاصيل)

بعد تسريبه قبل حفل تتويج الاتحاد .. سخرية هلالية من التصميم الجديد لكأس دوري روشن

تداول بشكل واسع رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة يدعي مروجوها أنها التصميم الجديد لكأس دوري روشن السعودي 2022-2023م، وهو ما دفع الهلاليين للسخرية. (طالع التفاصيل)

حامد البلوي يخرج عن صمته في قضية النصر وعبد الرزاق حمد الله .. "سر مكالمة الحرم المكي"

لأول مرة، يخرج حامد البلوي، المدير التنفيذي السابق لنادي الاتحاد، عن صمته؛ حيث كشف مفاجآت كبرى، في قضية التفاوض مع النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله. (طالع التفاصيل)

مفاجأة .. كريم بنزيما يحسم مستقبل نونو سانتو مع الاتحاد

ليس لقب الدوري وإنما الصفقات الجديدة؛ هي من ستمنع على الأغلب المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، من الرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد. (طالع التفاصيل)