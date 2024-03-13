أخبار الاتحاد اليوم | فابينيو يزيد "المصائب" أمام الفتح، والبلوي يفتح النار على بنزيما

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 13 مارس 2024
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فابينيو يزيد مصائب الاتحاد!
عزز فابينيو مصائب الاتحاد خلال الفترة الحالية خاصة على صعيد الإصابات، إذ أصبح بنسبة كبيرة خارج حسابات المدرب مارسيلو جاياردو لمواجهة الفتح القادمة في دوري روشن السعودي.
اللاعب البرازيلي تعرض لإصابة خلال مواجهة الهلال مساء أمس في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وقد غادر الملعب بعد 15 دقيقة فقط.
الفحوصات الطبية المبدئية، وحسب صحيفة الرياضية، أظهرت معاناة فابينيو من تمزق في عضلة الفخذ الأمامية سيُبعده عن مواجهة السبت أمام الفتح، وسيجري اللاعب فحوصات أخرى لتحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية.
العميد يدخل مباراة الفتح محملًا بالكثير من الهموم، إذ غادر دوري أبطال آسيا وخسر الكلاسيكو أمام الهلال 3 مرات متتالية ويغيب عنه عدد من نجومه أبرزهم أحمد شراحيلي وكريم بنزيما للإصابة.
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