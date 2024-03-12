الاتحاد ضد الهلال | خدعة "الصفقات المغشوشة" .. العويس أثبت أن جورج جيسوس وحده لا يكفي لإسقاط العميد

محمد العويس تفوق على عبدالله المعيوف في القمة الآسيوية..

"الأصدقاء وقت الشدة".. مقولة لم يطبقها الهلال السعودي ومجلس إدارته، مع عملاق جدة الاتحاد، رغم العلاقات القوية التي تربط الناديين.

ومن المعروف للجميع، العلاقة التاريخية التي تربط إداراتي الهلال والاتحاد؛ بدرجة جعلت رئيس العميد أنمار الحائلي، يصرح في وقتٍ سابق؛ قائلًا: "فهد بن نافل هو صديقي الوحيد في الوسط الرياضي".

لكن.. في الحقيقة أن رئيس الهلال بن نافل، رفض التخلي عن عددٍ كبير من لاعبي فريقه، إلى العميد الاتحادي، خاصة في الصيف الماضي؛ على رأسهم الحارس الدولي محمد العويس.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الاتحاد قدّم عرضًا إلى الزعيم الهلالي، في الصيف الماضي، للتعاقد مع العويس؛ من أجل المشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم، في بطولة كأس العالم للأندية.

الإدارة الهلالية رفضت التخلي عن العويس، وأخبرت نظيرتها في الاتحاد، أن المخضرم عبدالله المعيوف، هو الحارس المعروض للبيع.

بالفعل.. تعاقد العميد مع المعيوف، في الميركاتو الصيفي الماضي؛ بينما استمر العويس، في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بشكل طبيعي.

العويس "كلمة السر" في تأهل الهلال إلى نصف نهائي آسيا

وعلى الرغم من جلوسه طويلًا على دكة البدلاء الهلالية، لمصلحة الحارس المغربي ياسين بونو؛ إلا أن البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول، قرر الاستعانة بالعويس أساسيًا، في مباراتي الذهاب والإياب أمام الاتحاد، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

العويس قدّم مستويات مبهرة في المباراتين؛ حيث حافظ على نظافة شباكه طوال الـ180 دقيقة؛ ليقود الهلال للفوز (2-0) ذهابًا، وهي نفس نتيجة الإياب.

العامل المشترك في المباراتين، أن الهلال لم يقدم المستوى "المبهر" المعروف عنه، بل كان من الممكن أن تتغير النتيجة وربما الطرف المتأهل؛ لولا تألق العويس؛ خاصة أن الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني للاتحاد، تفوق تكتيكيًا على جيسوس، في بعض فترات الإياب تحديدًا.

وفي الذهاب.. أنقذ العويس لوحده، 3 فرص محققة للتسجيل من نجوم الاتحاد، كادت أن تغير النتيجة، بينما في الإياب بمدينة جدة، تصدى الحارس الدولي، في الشوط الأول، لعديد الفرص التي كاد من خلالها أن يحقق العميد ريمونتادا تاريخية.

ويُعد العويس، حلقة من عديد الحلقات التي خدع بها الهلال نظيره الاتحاد؛ فلا ينسى أحد خطف الزعيم، للظهير الأيمن المتألق سعود عبدالحميد من العميد، بينما تخلى في المقابل، عن "البديل" مدالله العليان للنمور، وغيرها من الصفقات التي يُمكن وصفها بـ"المغشوشة".