أخبار الاتحاد اليوم | غطرسة رياض محرز .. وصدمة دوري روشن بالمحليين!

"تحدى الظروف السياسية وذهب لبيوت المسؤولين ورفض الخيانة" .. عبدالرزاق حمدالله ضحى من أجل النصر ورحل مقهورًا

تعودنا في أغلب الأحيان؛ عندما يقرر شخصان أو طرفان "الانفصال"، يبدأ كل منهما التشكيك في الآخر أو تشويه صورته، متناسيان بذلك العشرة التي تجمعهما. "اقرأ التفاصيل"

منافسة من نوع خاص بين الهلال والنصر والاتحاد .. كشف قيمة "الجوائز المالية" في السوبر

حدد اتحاد الكرة السعودي، قيمة "جوائز" بطولة كأس السوبر المحلي، التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة، في الفترة من 8 إلى 11 أبريل 2024. "اقرأ التفاصيل"

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"غطرسته تجاوزت الحدود!" .. إعلامي سعودي يهاجم رياض محرز بعد موقفه مع لاعب الأهلي

لقطة مثيرة شهدها ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي، عرضت الجزائري رياض محرز؛ جناح الراقي، للانتقادات من قبل الإعلامي الرياضي فهد الروقي. "اقرأ التفاصيل"

خسارة كبرى .. نجم الأهلي يغيب أمام الوحدة بعد تضحيته في ديربي الاتحاد

يدخل الأهلي السعودي مواجهة الوحدة، اليوم الجمعة، خاسرًا أحد أهم نجومه في الموسم الجاري، بعدما كان قد أصيب خلال ديربي جدة أمام الاتحاد. "اقرأ التفاصيل"

مراكز صادمة للاتحاد والنصر .. ترتيب دوري روشن السعودي دون أهداف الأجانب

تنطلق اليوم الجمعة مباريات الجولة 27 ضمن منافسات دوري روشن السعودي، فهل سألت نفسك يومًا ما، ما هو ترتيب الدوري إذا قمنا بعدم احتساب أهداف النجوم الأجانب للأندية؟ "اقرأ التفاصيل"

ليس النصر .. أسطورة الاتحاد يتوقع الفريق "المفاجأة" الذي سيوقف سلسلة الهلال!

كشف محمد نور أسطورة نادي الاتحاد، عن الفريق الذي سيتمكن من إيقاف سلسلة الانتصارات التاريخية التي يُحققها نادي الهلال خلال الوقت الحالي. "اقرأ التفاصيل"