أخبار الاتحاد اليوم | عودة هارون كمارا .. وحسم مستقبل عبدالرحمن العبود

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 1 مارس 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 1 مارس 2023.

ليس من الهلال .. ليونيل ميسي يتلقى أول عرض "مليوني" سعودي

كشفت تقارير صحفية، عن تلقي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أول العروض من المملكة العربية السعودية، من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. "اقرأ التفاصيل"

أزمة ورحيل إلى الهلال؟ .. الاتحاد وعبد الرحمن العبود يحسمان الجدل بـ"سهم"

تصدر اسم اللاعب عبد الرحمن العبود المشهد الاتحادي خلال الأيام الأخيرة، وسط ادعاءات من البعض حول وجود أزمة كبرى بينه وبين مدربه نونو سانتو، قد تدفعه للرحيل. "اقرأ التفاصيل"

نجم النصر الأسبق لرودي جارسيا: الاتحاد أسهل فريق يمكن أن نهزمه!

رغم بقاء أكثر من أسبوع على الكلاسيكو المنتظر بين الاتحاد والنصر إلا أنه بدأ في الاشتعال خارج المستطيل الأخضر بتصريح من هاشم سرور؛ نجم العالمي الأسبق. "اقرأ التفاصيل"

الاتحاد يستعيد خدمات كمارا قبل لقاء الخليج

استعاد فريق نادي الاتحاد خدمات المهاجم هارون كمارا، بعد تعرضه للإصابة خلال الفترة الماضية.

كمارا غاب عن تدريبات الاتحاد لمدة يوم واحد، ليعود قبل مواجهة الخليج يوم الجمعة المقبل، بالجولة 19 ضمن منافسات دوري روشن.

الشنقيطي يسافر إلى فنلندا

أعلن نادي الاتحاد عن مغادرة مهند الشنقيطي إلى فنلندا، من أجل إجراء عملية جراحية بعد تعرضه لإصابة في وتر العضلة الضامة.

ومن المقرر أن يغيب الشنقيطي عن الملاعب الفترة المقبلة، سبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.