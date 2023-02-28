أزمة ورحيل إلى الهلال؟ .. الاتحاد وعبد الرحمن العبود يحسمان الجدل بـ"سهم"

المكايدات النصراوية الاتحادية تسببت في جدل كبير حول عبد الرحمن العبود خلال الساعات الماضية

تصدر اسم اللاعب عبد الرحمن العبود المشهد الاتحادي خلال الأيام الأخيرة، وسط إدعاءات من البعض حول وجود أزمة كبرى بينه وبين مدربه نونو سانتو، قد تدفعه للرحيل.

ربما بالفعل وقعت مشكلة بينه وبين مدربه بحسب بعض الإعلاميين الاتحاديين أنفسهم، لكن الأمر تطور لحديث البعض عن رحيله المحتمل للهلال إلا أن قصة الزعيم خرجت بالأساس من بعض الأصوات النصراوية، ردًا على تأكيدات الاتحاديين بشأن هروب لاعب النصر البرازيلي أندرسون تاليسكا عن ناديه، فما هي إلا مكايدات.

ورد النادي الجداوي بطريقة غير مباشرة عن أزمته مع العبود، إذ أقام الفريق له أمس الثلاثاء، احتفالية على هامش المران الجماعي، بمناسبة قدوم مولوده "سهم"، ظهر خلاله اللاعب منسجمًا مع زملائه دون أي علامات على استمرار الأزمة.

وما يؤكد كذلك انتهاء الأزمة بخلاف الاحتفالية، هي سفر اللاعب للرياض أول أمس الإثنين، من أجل الإطمئنان على زوجته ومولوده، لكنه سرعان ما عاد صباح اليوم التالي، لينتظم في المران المسائي للفريق، استعدادًا لمواجهة الخليج.

العميد يحل ضيفًا على الخليج بعد غدٍ الجمعة، ضمن الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي، ويدخل اللقاء محتلًا المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 41 نقطة، مبتعدًا عن الصدارة بفارق نقطتين فقط.