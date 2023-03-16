أخبار الاتحاد اليوم | ضرر خارجي وبشرى رومارينيو وعقوبة طارق حامد

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الخميس الموافق الـ16 من مارس 2023

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم الخميس، الموافق الـ16 من مارس 2023، وما يدور حول الفريق.

بعد واقعة السب .. الانضباط توقف طارق حامد وتغرمه ماليًا

قررت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة السعودي، توقيع العقوبة على طارق حامد لاعب وسط نادي الاتحاد، بعد الواقعة التي حدثت خلال مباراة فريقه أمام الفيحاء. (طالع التفاصيل)

بشرى رومارينيو

أوضح الصحفي الرياضي قضي نقادي أن البرازيلي رومارينيو دا سيلفا؛ لاعب الاتحاد، أبلغ الجهاز الطبي للفريق قدرته على المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق حاليًا، مؤكدًا سلامته من الإصابة التي لحقت به في مواجهة الفيحاء.

اللاعب أصيب في الشوط الأول للمباراة، التي أقيمت في 13 من مارس الجاري، ضمن دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ليخرج وينزل عبد الرحمن العبود بدلًا منه.

ووقتها أكد بالفعل روما أنه يحتاج للراحة ثلاثة أيام فقط، وسيكون جاهزًا وقتها للمباريات.

الاتحاد المتضرر الأكبر من الديون

تبحث أندية الاتحاد والنصر والأهلي خلال الوقت الحالي، عن تسوية الديون الخارجية عليها، وذلك قبل فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل استخراج شهادة الكفاءة المالية. (طالع التفاصيل)

من أجل النهائي الآسيوي؟ الكشف عن حقيقة تأجيل لقاء الهلال والاتحاد بكأس الملك

ضرب نادي الهلال موعدًا أمام الاتحاد في نهائي مبكر ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد تأهل الفريقين إلى نصف نهائي البطولة، وبعدها انتشرت بعض الأنباء التي أكدت على أن الزعيم سيقوم بالمطالبة بالتأجيل. (طالع التفاصيل)