ديون بأكثر من ربع مليار .. 3 أندية السعودية في ورطة خارجية!

الاتحاد والنصر والأهلي لديهم قضايا خارجية بالجملة

تبحث أندية الاتحاد والنصر والأهلي خلال الوقت الحالي، عن تسوية الديون الخارجية عليها، وذلك قبل فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل استخراج شهادة الكفاءة المالية.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن نادي الاتحاد هو أكثر متضرري الديون الخارجية، حيث بلغت قيمة إجمالي الأموال المطلوبة منه 143 مليون ريال سعودي.

ويطلب من الاتحاد الحصول على مستحقاتهم المتأخرة 7 لاعبين وهم: "الصربي أليكسندر بريجوفيتش 40 مليون، وجاري رودريجيز 35 مليون، وسيكو سانوجو 20 مليونًا وأنيس البدري 16 مليونًا وجوناس دي سوزا 10 ملايين، وبرونو أوفيني 7.5 مليون ريال ويوسف نياكاتي 2 مليون"، بجانب ناديي الشارقة الإماراتي الذي يرغب في باقي قيمة صفقة إيجور كورونادو، وبالميراس البرازيلي 5 ملايين.

وأما عن النادي الأهلي، إجمالي الديون الخارجية عليه هي 69 مليون ريال سعودي، حيث طلب 8 لاعبين أجانب الحصول على مستحقاتهم وهم: "جوزيف دي سوزا 22 مليونًا، دجانيني تفاريس 11 مليونًا، ماركو مارين 16 مليونًا، ريان ريبيو 4.5 مليون ومثله الإنجليزي لويس جرابان، والكاميروني فرانك كوم 4 ملايين وألزوجاري 3 ملايين، وحمدي النقاز مثله".

ويعد نادي النصر هو أقل الأندية مطالبة بالمستحقات المالية، حيث يطلب منه البرتغالي روي فيتوريا الحصول على 34 مليون ريال سعودي، ونادي أتلانتا الأمريكي الذي يطلب الحصول على باقي مستحقاط صفقة بيتي مارتينيز والتي تبلغ 20 مليون ريال سعودي، ليصبح الإجمالي هو 54 مليونًا.