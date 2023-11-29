أخبار الاتحاد اليوم | صفقة جديدة خارج الملعب، وطلب جاياردو الأول

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 29 نوفمبر 2023

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أشارت صحيفة الرياضية السعودية إلى أن إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي نجحت في إتمام صفقة رعاية جديدة للفريق الأول لكرة القدم.

وأوضحت الصحيفة أن الراعي الجديد هو شركة تنشط في مجال الاتصالات وقد تم الاتفاق على وضع شعرها على "شورت " اللاعبين.



الشركة الجديدة ستنضم لمجموعة رعاة الاتحاد وهم روشن وشركة سيف الأمنية وشركة نوا التابعة لصندوق الاستثمارات وSRC.

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يبدو أن الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي، قد اختار أولى صفقات الفريق الأول لكرة القدم، في الانتقالات الشتوية القادمة "يناير 2024".

"يضحي بنفسه من أجل مصلحة الفريق".. هذا هو حال أحمد بامسعود، ظهير أيسر نادي الاتحاد السعودي، والذي تراجع مستواه بشكل واضح، في الفترة الأخيرة.

أسبوعان فقط ويفتتح الاتحاد السعودي مشواره في كأس العالم للأندية السعودية 2023، والتي ستكون المشاركة الثانية لحارسه البرازيلي مارسيلو جروهي بعد عام 2017 بقميص جريميو.

حاول الاتحاد جاهدًا التعقد مع محمد صلاح خلال سوق الانتقالات الصيفي الماضي، لكنه لم ينجح في ذلك، ولكن يبدو أنه سيُعيد المحاولة من جديد خلال يناير القادم أو صيف 2024، ولهذا يستهدف حاليًا مهندس تجديد عقد النجم المصري مع ناديه الإنجليزي.