"الأهلي المصري عقبة كبيرة" .. مارسيلو جروهي يتحدث عن مهمة الاتحاد في مونديال الأندية

الاتحاد قد يتجدد لقاؤه بالأهلي من جديد بعد مونديال 2005

أسبوعان فقط ويفتتح الاتحاد السعودي مشواره في كأس العالم للأندية السعودية 2023، والتي ستكون المشاركة الثانية لحارسه البرازيلي مارسيلو جروهي بعد عام 2017 بقميص جريميو.

بداية العميد في المونديال ستكون بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلاندي في 12 من ديسمبر المقبل، على أن يلتقي الفائز منهما بالأهلي المصري؛ بطل إفريقيا.

حول المشاركة المنتظرة، يقول جروهي في تصريحاته للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا": "أي مباراة في المونديال دائمًا ما تكون صعبة للغاية، إنها تنطوي على أفضل الفرق من كل قارة، المباراة الأولى تكون دائمًا شديدة التوتر، إنها مباراة واحدة فقط، مباراة خروج المغلوب، تحتاج إلى الفوز للبقاء في المنافسة، ندرك أن الفوز على أوكلاند، سيكون صعبًا، لكننا سنستعد لهم بأفضل طريقة ممكنة".

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وتابع: "أود أن ألتقي بفلوميينينسي البرازيلي؛ بطل كوبا ليبرتادوريس في نصف النهائي، هو فريق رائع واستحق التتويج القاري، لكن أمامنا عقبتان كبيرتان علينا تجاوزهما أولًا؛ أوكلاند أولًا ثم الأهلي، لكن سيكون من المميز حقًا أن نلعب ضد فلومينينسي، كما هو الحال بالنسبة لمانشستر سيتي الإنجليزي.

"السيتي لا أجد كلمات لوصفه، هو أفضل فريق في العالم، سيكون مرضيًا لنا أن نكون قادرين على اللعب ضدهم في النهائي، لكن لا داعي للتفكير في مانشستر سيتي، لدينا ثلاث مباريات خروج المغلوب أولًا، علينا أن نتعامل مع البطولة خطوة بخطوة، الآن نحن نركز على أوكلاند، لكن بالطبع سيكون حلمًا بالنسبة للاعبين والنادي والجماهير أن يواجهوا مانشستر سيتي".

يذكر أن العميد سبق له وأن شارك في كأس العالم مرة وحيدة عام 2005، حقق وقتها الفوز أمام الأهلي المصري 1-0، ثم هُزم أمام ساو باولو البرازيلي 3-2، قبل أن يحتل المركز الرابع بالخسارة أمام ديبورتيفو سابريسا الكوستاريكي 3-2.