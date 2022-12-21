أخبار الاتحاد اليوم | صدمة شبابية .. واقتراب تجديد نجم جديد

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الجمعة 21 ديسمبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم الأربعاء، الموافق 21 من ديسمبر 2022، وما يدور حول الفريق..

Shahid

"ابعدوا عن العواطف!" .. إعلامي يلوم إدارة الاتحاد بعد التجديد لحجازي

رغم إثناء الكثيرين على خطوة تجديد نادي الاتحاد السعودي عقد المدافع المصري أحمد حجازي إلا أن هناك من يلوم إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي، على هذه الخطوة. "اقرأ التفاصيل"

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

الشباب مهدد بفقدان أبرز لاعبيه أمام الاتحاد

يستعد فريق نادي الشباب لمواجهة نظيره الاتحاد مساء يوم الخميس، في دور الـ16 ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، لتحديد المتأهل إلى ربع النهائي.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الشكوك تحوم حول مشاركة البرازيلي كارلوس جونيور جناح نادي الشباب، أمام الاتحاد في كأس خادم الحرمين الشريفين بسبب الإصابة.

موعد وصول حمد الله وموقفه من مواجهة الشباب

أكد الإعلامي محمد البركاتي، على أن المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد، سيصل إلى المملكة العربية السعودية مساء اليوم الأربعاء.

وأضاف البركاتي أن حمد الله سيشارك في تدريبات الاتحاد المسائية، ومشاركته أمام الشباب في يد المدرب البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للنمور.

الاتحاد يتوصل لاتفاق مع الشمراني لتجديد عقده

انتشرت بعض الأخبار خلال الساعات الماضية، حول اقتراب نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائي، من تجديد عقد المدافع حمدان الشمراني.

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

وأشارت التقارير إلى أن إدارة الاتحاد اتفقت مع المدافع على تجديد عقده، وسيتم عقد جلسة بين الطرفين لإتمام الاتفاق على بنود العقد الجديد.

Shahid