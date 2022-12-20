"ابعدوا عن العواطف!" .. إعلامي يلوم إدارة الاتحاد بعد التجديد لحجازي

الحاجز اتحادي حتى عام 2026

رغم إثناء الكثيرين على خطوة تجديد نادي الاتحاد السعودي عقد المدافع المصري أحمد حجازي إلا أن هناك من يلوم إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي، على هذه الخطوة.

النادي الجداوي أعلن اليوم الثلاثاء، تجديد عقد الحاجز لمدة ثلاثة مواسم، ليستمر في صفوف الفريق حتى نهاية موسم 2025-2026.

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Shahid

الإعلامي الرياضي ماجد هود اعترض على مدة العقد، مستغربًا التجديد لثلاث سنوات، رغم تعرض اللاعب للكثير من الإصابات، مطالبًا الإدارة بالابتعاد عن العاطفة في مثل هذه القرارات.

وكتب هود، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "التجديد مع حجازي خطوة مهمة جدًا .. ولكن 3 سنوات أراها كثير.. ويبدو هذا شرطه.. هل اعتمد النادي في التجديد على إحصائيات اللاعب وعدد مبارياته وإصاباته، حتى لا تتكرر غلطة زياد.. يجب أن يكون التجديد لأي لاعب بعيدًا عن العاطفة والمناكفات الجماهيرية".

يذكر أن حجازي انضم للعميد في صيف 2020 قادمًا على سبيل الإعارة من نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، قبل أن يشتريه الاتحاد نهائيًا في نهاية الموسم ذاته، ليشارك في 54 مباراة منذ ذلك الحين في مختلف البطولات، سجل خلالها أربعة أهداف.