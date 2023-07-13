أخبار الاتحاد اليوم | سعي نحو ضربة مزدوجة للهلال ومنافسة مع الأهلي على "جوهرة"

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الخميس الموافق الـ13 من يوليو 2023م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم الخميس، الموافق الـ13 من يوليو 2023م، وما يدور حول الفريق.

الصفقة ممكنة .. عائق وحيد يفصل الاتحاد عن ضم فابينيو من ليفربول

دخل نادي الاتحاد، في مفاوضات قوية مع العملاق الإنجليزي ليفربول؛ للتعاقد مع متوسط ميدانه البرازيلي فابينيو، خلال الميركاتو الصيفي الحالي. (طالع التفاصيل)

لعب في الهلال والنصر .. الاتحاد ينافس الأهلي على "جوهرة السعودية" الجديدة

دخل الاتحاد والأهلي، في منافسة شرسة خلال الساعات القليلة الماضية، على أحد أبرز المواهب الشابة في الملاعب السعودية؛ لضمه في الميركاتو الصيفي الحالي. (طالع التفاصيل)

ضربة مزدوجة للهلال .. الاتحاد يتفاوض مع الشباب على صفقة تبادلية ضخمة

دخل نادي الاتحاد، في مفاوضات مكثفة مع الشباب؛ لحسم صفقة تبادلية ضخمة، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024. (طالع التفاصيل)

رسميًا | وكيل عبد الرحمن العبود يحسم مستقبل اللاعب .. ويكشف حقيقة مخالصة الاتحاد المالية

حسم رفيع الشهراني، وكيل أعمال عبد الرحمن العبود، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، مستقبل اللاعب بشكل رسمي. (طالع التفاصيل)

"أمي تلعن النصر" و"الهلال يظن أنه يمن عليّ" .. نجوم فضحوا أنديتهم من وراء الأموال!

ما تتناقله الصحف العالمية عن النصر حاليًا والقضايا المالية المقامة ضده، ليس بالفضيحة كما يظن البعض، فهناك ما هو أكثر من ذلك في الرباعي الكبير سواء الاتحاد، الهلال، الأهلي أو العالمي. (طالع التفاصيل)