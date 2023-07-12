رسميًا | وكيل عبد الرحمن العبود يحسم مستقبل اللاعب .. ويكشف حقيقة مخالصة الاتحاد المالية

حسم مستقبل عبد الرحمن العبود مع نادي الاتحاد!

حسم رفيع الشهراني، وكيل أعمال عبد الرحمن العبود، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، مستقبل اللاعب بشكل رسمي.

البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لنادي الاتحاد، طلب الاستغناء عن العبود، في الميركاتو الصيفي الحالي؛ وسط أنباء عن رفض اللاعب، الرحيل معارًا أو في صفقة تبادلية، وتمسكه بالحصول على المخالصة المالية.

الشهراني نفى في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، الأنباء المتداولة بشأن طلب اللاعب، الحصول على "المخالصة المالية" مع العميد الاتحادي.

وقال وكيل العبود: "غير صحيح ما يتم تداوله مؤخرًا، عن رغبة اللاعب في المخالصة المالية مع ناديه.. عبد الرحمن مرتبط بعقد ساري، ويحترم إدارته وجمهوره".

وأكد رفيع الشهراني، على أن عبد الرحمن العبود، لاعب محترف، ويحترم جميع قرارات مجلس إدارة نادي الاتحاد، والجهاز الفني؛ في إشارة إلى إمكانية خروجه معارًا أو في صفقة تبادلية.