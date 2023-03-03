أخبار الاتحاد اليوم | رقمان قياسيان مذهلان، وأحمد حجازي يُشعل مواجهة النصر

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 3 مارس 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 3 مارس 2023.

حجازي: مباراة النصر هي مفتاح الفوز بالدوري

أبدى أحمد حجازي مدافع الاتحاد سعادته الكبيرة بالفوز على الخليج خارج جدة 3-0 خاصة أنه جاء بعد النتيجة المخيبة في الجولة الماضية بالتعادل السلبي مع الرائد.

وأضاف "انتصار مهم جدًا حيث كنا بحاجة لرد الفعل ذلك بعد المباراة الماضية، فريقنا يسير جيدًا منذ فترة طويلة ومن الجيد أننا عوضنا خسارة نقطتين في الجولة الماضية بتحقيق هذا الفوز الصعب خارج ملعبنا لأن أي مباراة خارج ملعبنا صعبة".

تابع حول التميز الدفاعي "هذا جهد الفريق بالكامل، التنظيم الدفاعي ممتاز ويُشارك به الجميع، نحن نحاول جعل مهمة الهجوم سهلة لتحقيق الفوز والهجوم كما نرى يؤدي جيدًا وكل مباراة يسجل هدف واثنين".

المدافع المصري أشعل المواجهة القادمة مع النصر بوصفها مفتاح الفوز بالدوري، إذ قال "مباراة مهمة جدًا خاصة أن الفارق بيننا قليل جدًا، هي واحدة من مفاتيح الفوز بالدوري ونأمل أن نحقق بها نتيجة جيدة".

كورونادو رجل مباراة الاتحاد والخليج

فاز إيجور كورونادو نجم الاتحاد بلقب رجل المباراة أمام الخليج ضمن الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي.

وحصل النجم البرازيلي على أعلى تقييم بين اللاعبين بـ8.9 درجة بعد أدائه الممتاز ومساهمته الجادة في الفوز بصناعة هدفين.

أرقام قياسية مذهلة للاتحاد بعد فوزه على الخليج

حقق الاتحاد انتصارًا مهمًا على الخليج تضمن أيضًا تحقيقه لرقمين قياسيين في دوري روشن السعودي.

الأول هو حفاظه لأول مرة في تاريخه على نظافة شباكه خلال 6 مباريات متتالية، تلك أصبحت أطول سلسلة ومازالت مرشحة لتزداد طولًا.

الرقم الثاني هو أنه أصبح أول فريق في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين الذي لا يستقبل سوى 19 هدفًا في أول 19 جولة من البطولة.

شاهد ملخص مباراة الاتحاد والخليج في دوري روشن

حقق الاتحاد انتصارًا مستحقًا على الخليج في الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي بنتيجة 3-0 ليتصدر جدول الترتيب.

شاهد أهداف العميد أدناه ..

الحائلي يفتح الباب لضم ميسي ونيمار

فتح أنمار الحائلي رئيس الاتحاد الباب لضم النجمين نيمار وليونيل ميسي.

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