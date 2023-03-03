فيديو | "ليش لا؟" .. أنمار الحائلي يعلق على انضمام ليونيل ميسي ونيمار للاتحاد

هل يتعاقد الاتحاد من أحد هؤلاء النجوم العالميين؟

علق أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد، على موقف ناديه من التعاقد مع عدد من النجوم، أبرزهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار دا سيلفا ثنائي باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت بعض التقارير الصحفية، قد أشارت خلال الأيام الماضية، إلى أن نادي الاتحاد قد عرضًا بالفعل إلى ميسي من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات القادمة. "اقرأ التفاصيل"

وتداولت الجماهير فيديو لمشجع اتحادي عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، وهو يسأل الحائلي عن التعاقد مع ميسي حيث قال: "قول إن شاء الله، هذا الأمر يحتاج إلى وقت وترتيب".

وسأل المشجع رئيس الاتحاد عن الفرنسي كريم بنزيما وجاء الرد: "نتمنى جميع اللاعبين العالميين"، وعن نيمار: "ليش لا؟".

وختم رئيس الاتحاد معلقًا على ضم الفرنسي كليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان قائلًا: "ليش لا، دعوات جماهير الاتحاد، والأمور متعلقة بالعقود"، ورد المشجع قائلًا: "الشرط الجزائي في عقده سهل بالنسبة لك".